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أخبار العالم

ولايات متأرجحة.. ترامب يتقدم في بنسلفانيا وويسكونسن وأوهايو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:29 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تقدم الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتأرجحة "بنسلفانيا وويسكونسن وأوهايو"، وذلك على منافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في النتائج الأولية. 

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بفوز الرئيس دونالد ترامب، بولاية كنساس الأمريكية، على منافسه جو بايدن، في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي بها والبالغ عددها 6. 

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية نبراسكا على منافسه جو بايدن، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددهم 5 أصوات. 

كما أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بولاية لويزيانا، متفوقًا على نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وحصل ترامب على أصوات ولاية لويزيانا- 8 في المجمع الانتخابي - متقدما على جو بايدن بفارق 20%، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي. 

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

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