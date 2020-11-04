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رياضة

هلا مدريد.. كريم بنزيما يحتفل بفوز الريال على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:31 ص
كريم بنزيما
كريم بنزيما
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مصطفى كرم
احتفل كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الاسباني بالفوز على فريق انترميلان الايطالي 3_2 في اطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

ونشر كريم بنزيما صورة صورة له من اللقاء وعلق عليها قائلا " هيا بنا يا فريق.. هلا مدريد". 

وحقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على إنتر ميلان الإيطالي 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول، تفوقًا واضحًا من جانب فريق ريال مدريد، وسط تحفظ شديد من جانب فريق إنتر ميلان دون وجود أي أهداف.. 

وسجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 25 ثم سجل المدافع الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 33 ويعزز النتيجة ، ثم سجل لوتارو مارتينيز  الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول .

ثم في الشوط الثاني يأتي بيريسيش في الدقيقة 68 بهدف لصالح فريق إنتر ميلان ليتعادل الفريقين مرة أخرى ، ثم جاء رودريجو بهدف في الدقيقة 80 ليعلن تفوق الفريق الملكي في مباراة مثيرة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل فريق إنتر ميلان الإيطالي المركز الأخير بنقطتين، فى المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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