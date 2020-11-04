إغلاق مراكز الاقتراع في 4 ولايات أمريكية جديدة يرفع الإجمالي إلى 29

أغلقت ولايات "آيوا" و"مونتانا" و"نيفادا" و"يوتا" مراكز الاقتراع أمام المصوتين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، التي يخوضها الرئيس الحالي الذي يسعى لولاية جديدة في البيت الأبيض دونالد ترامب، ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن.





ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، والتي سبق وأعلنت إغلاق مراكز الاقتراع في 25 ولاية، هي: "إنديانا" و"كنتاكي" و"جورجيا" و"فيرجينيا" و"فيرمونت" و"فلوريدا" و"ساوث كارولينا" و"كونيتيكت" و"تينيسي" و"ساوث داكوتا" و"كانساس" و"أوكلاهوما" و"تكساس" و"ميسوري" و"ميسيسيبي" و"ألاباما" و"أركنساس" و"أريزونا" و"كولورادو" و"لويزيانا" و"نيو مكسيكو" و"نورث داكوتا" و"ويسكونسن" و"وايومنج" و"مينيوست".