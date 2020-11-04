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أخبار العالم

احتفالات لـ أنصار ترامب في ميامي بولاية فلوريدا.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
خرج أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، للاحتفال بفوزه في فلوريدا الامريكية، وذلك بمدينة ميامي، مرددين هتافات تأييد له. 

وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فوز ترامب بأصوات ولاية فلوريدا الحاسمة، على منافسه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. 

واعترفت حملة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، بهزيمتها في ولاية فلوريدا الحاسمة؛ وذلك رغم توقعها حسمها لصالحها. 

وقالت الحملة، على لسان مستشارها: "قولنا إن فلوريدا قريبة، وهي كذلك، كما أننا قلنا إننا لن نفوز بها، ولا تزال الحقيقة كذلك". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حسم الفوز بولاية فلوريدا الحاسمة، والتي تضم 29 صوتًا من المجمع الانتخابي ضد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

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