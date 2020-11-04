مدارس القاهرة تستعد للانتخابات.. وتعليمات تحظر توجيه العاملين بالتعليم لتأييد مرشحا بعينه

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن مدارس القاهرة تنهي الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020





حيث قال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : يتم الآن استكمال استعدادات المدارس مقار اللجان الانتخابية.





وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهر" ، على مديري عموم الإدارات التعليمية ومسئولي الاتصال السياسي والسادة المعنيين بمراجعة جميع المدارس وجاهزيتها من أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء.





كما أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى التنسيق مع الحي وشركة الكهرباء لتوفير مولدات كهرباء في اللجان العامة.





كما شدد علي تنفيذ تعليمات معالي محافظ القاهرة المتعلقة بالتعليمات المستدامة للانتخابات والتي تشمل : توفير كرسى متحرك لكبار السن ، والتعاون مع الحماية المدنية لتوفير والتأكد من جاهزية طفايات الحريق ، وتوفير مياه صالحة للشرب ، وتجهيز اماكن انتظار الناخبين في أماكن متباعدة والتعاون مع المناطق الطبيةو الصحة بالإدارات، وتوفير حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق

وتجهيز حجرة مبيت لقوات التأمين (تأمين اللجان وتجهيزها) ، ونظافة اللجان وتعقيمها بالتعاون مع رئيس الحى والتنسيق مع كافه الجهات والتعاون للصالح العام والتغلب على اى عقبات





كما تم التأكيد على منع أية تظاهرات احتفالية أمام اللجان.





وأكد محمد عبد الباسط مدير إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على تواصله مع الإدارات التعليمية تنفيذا لتوجيهات مدير المديرية، وإرسال مخاطبات لادارات القاهرة التعليمية ال32 بتلك التوجيهات





وحث مدير إدارة الاتصال السياسي الجميع علي التعاون للصالح العام.





كما تم التشديد على مسئولي المديرية و الادارات التعليمية بالقاهرة على عدم الإدلاء باية تصريحات لوسائل الإعلام بكافة أشكالها ، سواء بالايجاب أو السلب، وعدم الظهور الإعلامي فيما يخص العملية الانتخابية أو التواجد بمقر اللجان، أو توجيه العاملين لتأييد شخص معين.





وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بيانا رسميا اكدت خلاله أنها جميعًا على مسافة واحدة من جميع المرشحين ، وانها على الحياد



