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ثقافة

أعمال تراثية ومعاصرة لـ كارمن سليمان والعطافى في مهرجان الموسيقى العربية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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طارق موسى
واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر عزف سيمفونية الإبداع من خلال فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29 الذى تديره الفنانة جيهان مرسى حيث أقيمت الليلة الثالثة على مسرح النافورة الجديد وضمت باقة متنوعة من الأعمال التراثية والحديثة والمعاصرة الجادة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى واحياها كل من أمجد العطافي، كارمن سليمان وعازف الأكورديون وائل النجار ومي فاروق إلى جانب الصوتين الواعدين ماريا نظمي ومحمد شطا اللذان يعدان من الاكتشافات الفنية الجديدة لوزارة الثقافة حيث كانا قد فازا فى مسابقة أنا المصرى ومنحتهما الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فرصة المشاركة فى الفعاليات لتميزهما باعتبارهما من نجوم المستقبل فى عالم الطرب. 

فى البداية قدم المطرب امجد العطافى من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب انا والعذاب وهواك وتوبة الى جانب الحلوة داير شباكها لـ محمد الموجى، ومن الحانه الخاصة تغنى بـ الحب الكبير ، ولا يعلى عليك وصابر وراضى. 

وشدت كارمن سليمان بباقة متميزة من مؤلفات الزمن الجميل كان منها انا بستناك ، وكان ياما كان لـ بليغ حمدي – حبيتك تنسيت النوم لـ زياد الرحبانى - على عش الحب لـ منير مراد - نصرة قوية ل زكريا احمد الي جانب اعمالها الخاصة كلام كلام ، لما تشوفك عيني ، ربنا يخليك لقلبي ولينا رقصة . 

وببراعة نجح عازف الاكورديون وائل النجار فى أداء بانوراما من الالحان البارزة في تاريخ الموسيقي العربية.

وفي الختام تألقت مى فاروق بكوكبة من الاعمال التي تفاعل معها الجمهور منها وحياتك يا حبيبي ، من حبي فيك يا جاري ، الحب كله ، يا غريب الدار، بعمري كله حبيتك ، خانات الذكريات ، مغرم بالإضافة إلى بعض اعمالها الخاصة وهى يا شمس يا منورة غيبي والشتا. 

ونجح الصوتان الواعدان ماريا نظمى ومحمد شطا فى لفت الأنظار بحضور فنى وأداء مميز لأغنيتى يا بدع الورد وخايف اقول اللى فى قلبى.

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