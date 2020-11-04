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أخبار العالم

ترامب: الانتخابات الرئاسية تشهد عملية تزوير ولن نصمت

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف عد أصوات الناخبين في بعض الولايات هو عملية تزوير.


وأضاف ترامب: "لن نصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات. الملايين من الناس صوتوا لنا وهناك مجموعة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك".


وأكد ترامب أن "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال.  أشكر كل من صوت لي في الانتخابات الرئاسية".


وتابع: "لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة وسنفوز بهذه الانتخابات وأعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات".


وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.


ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي"، حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

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