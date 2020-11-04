قبل الانتخابات.. حملة مكبرة لإنارة الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بشنبارة الميمونة

أكدت أمل كامل رئيسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق انه في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس النواب والمقرر لها يومي 7 و8 القادم فقد تم شن حملة مكبرة لإنارة الشوارع المحيطة باللجان الانتخابية.





أضافت رئيسة الوحدة المحلية انه تم الاستعانة بمعدات الوحدة وتم إجراء أعمال الصيانة الفورية لأعمدة الإنارة الواقعة بمحيط المدارس التي تشهد وجود مقار ولجان إنتخابية وذلك بالتنسيق والتعاون مع السيد فوزي من متابعة رئاسة المركز وعبد الصادق النفراوي رئيس قسم الإنارة بالوحدة .

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وأشارت "أمل" إلي أنه قام القسم الهندسي برئاسة الوحدة بمتابعة أعمال البناء المخالف بمختلق القري التابعة لرئاسة الوحدة والتصدي لها في المهد حيث تم رصد حالة بناء بالدبش الأبيض علي قطعة أرض زراعية بقرية شنبارة وتم التعامل معها فورا وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.





وأكدت "أمل كامل" علي استمرار أعمال إزالة التعديات والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات والتعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية .