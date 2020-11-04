AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بينهم 14 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 1934 شابا بالقليوبية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 1934 شابا، من بينهم 14 من أصحاب القدرات، منهم 4 إناث و 10 ذكور، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل.

 وذلك من بين 8953 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلًا عن توفير 263 فرصة عمل للشباب من الجنسين  .

وقال الوزير: إنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  المسجلة بالمديرية، بواقع 150 ألف جنيه ، لـ 210 عمال، منها 20 منحة مولود بقيمة 40 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، إضافة لـ 92 ألف جنيه لاستخراج شهادات "أمان" لـ 184 عاملا ، كما تم تسجيل 76 عاملًا جديدًا بالمنظومة ليصل إجمالي المسجلين بالمديرية 19185 عاملا .

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية ، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر، أشار إلي  أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1753 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1674 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 3 شهادات  قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 5 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 878 منشأة دوريا ، وأسفر عن تحرير 251 محضرا ، وإجراء التفتيش على 383 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 152 محضرًا ،وتم عقد 25 ندوة توعية ، وبحث 166 شكوى في نفس المجال .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 226 شكوى، تم تسوية 21 منها وديا، وإحالة 62  للقضاء ، وحفظ 3 شكاوى ، ومازالت هناك 140 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، جاري البدء في دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنتي : "التفصيل والحياكة" ، و"كهرباء تركيبات" .

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ،  لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل  أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية  بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة ، فضلا عن  إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة ، وتوفير  مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية  أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم .


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعيين 1439 شابا وصرف 2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

تعيين 1214 شابًا وصرف 12 مليون جنيه منحا للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

بينهم 19 من ذوي الهمم.. تعيين 1540 شابا واستخراج 1144 ترخيصا بمزاولة حرفة بالقليوبية

القوى العاملة: تعيين 442 شابًا وتحرير 396 محضرًا للمنشآت المخالفة بالمنيا

القوى العاملة: تعيين 347 شابا بينهم اثنان من ذوي القدرات و20 محضرا للمنشآت المخالفة بالفيوم

القوى العاملة: تعيين 309 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

غلق موانيء وتوقف الصيد.. امطار ورياح في البحيرة| شاهد

لحظة انفعال.. أول تعليق من الأستاذ الجامعي المسىء للإسلام في الإسكندرية

زيارة سرية.. الأهلي يحسم اتفاقه مع نجم الرجاء المغربي

الأسعار الرسمية لسيارات بريليانس في مصر 2020 – 2021

بسعر مفاجأة.. أوبو تعلن عن هاتفها الأحدث Oppo K7x بـ5 كاميرات.. صور

الحكومة تنفي غلق المدارس والجامعات بدءًا من منتصف نوفمبر

AdvertisementS

ضربتان لـ ترامب.. التلفزيون الأمريكي يتجاهل فوزه وخروج مظاهرات ضده

مين بيقبض باسمها.. مواطن بالدقهلية يستغيث بالرئيس: زوجتى وظفوها وعينوها وهى ربة منزل.. شاهد

الحكومة تنفي غلق المدارس والجامعات بدءًا من منتصف نوفمبر

نشوى مصطفى تتصدر تريند جوجل بعد اعلان اصابتها بـ كورونا

مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي .. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

شوبير: الأهلي يقترب من ضم صفقة أجنبية جديدة

موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-11-2020

لا أشعر بالقلق منه.. أول تعليق من محمد صلاح بعد هاتريك جوتا واقترابه من تهديد عرشه

محمد مصيلحي: الأهلي لا يقف على أحد.. وهذه أسباب رحيل منعم.. وسأترك القلعة الحمراء في هذه الحالة.. الزمالك كبير ولكن فوزنا عليه مستحق.. ومواجهة الترجي الأصعب في حياتي

خطأ فادح أمام الكاميرات.. بايدن يتعرض للإحراج مجددا بسبب حفيدته.. صور

هطول أمطار بغزارة في الإسكندرية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات بريليانس في مصر 2020 – 2021

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

طبخ ورقص.. شاهد أبرز اللقطات من داخل ميدان الاحتجاجات أمام البيت الأبيض