وكالة الفضاء المصرية تعلن عن إنشاء مراكز تكنولوجية بالجامعات

صرح الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بأن الوكالة ستقوم بدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية وستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.









وأكد القوصي أن الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائية وهذه السنة سيكون هناك قمران سيتم تنفيذهم مع الجامعات وممولين بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.



