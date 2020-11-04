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تعليم

وكالة الفضاء المصرية تعلن عن إنشاء مراكز تكنولوجية بالجامعات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
رئيس وكالة الفضاء
رئيس وكالة الفضاء المصرية
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نهلة الشربيني
صرح الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بأن الوكالة ستقوم بدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية وستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.


وأكد القوصي أن الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائية وهذه السنة سيكون هناك قمران سيتم تنفيذهم مع الجامعات وممولين بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.

وكان قد استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور . محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية السفير . خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة و سانجار وليخانوف مستشار السفارة بالقاهرة.

وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبني بواسطة د . محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وما تم إنجازة من أعمال كما تم زيارة المعامل الأخرى (  الحمولة الفضائية _  النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية). 

وناقش د. القوصي مجالات التعاون المستقبلية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع وكالة الفضاء الكازاخستانية من خلال  سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة.

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