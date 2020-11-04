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أخبار البلد

الوزراء: تأسيس شركة مساهمة لإدارة المشروعات الاستثمارية والسياحية بجنوب سيناء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار، طبقا للوائح السارية بالهيئة.

ووافق مجلس الوزراء على السماح للهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع تحالف الشركات الصينية (AVIC – CREC)؛ لتنفيذ مد مسار مشروع القطار الكهربائي بمرحلتيه الثانية والثالثة.

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة؛ لإدارة المشروعات الاستثمارية، والسياحية، والخدمية، المملوكة للمحافظة، وذلك دعما لها في القيام بدورها التنموي، في إطار استكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض جنوب سيناء من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية للمحافظة.

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