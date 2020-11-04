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فن

تارا عماد تشارك جمهورها بصور تلقائية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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القسم الميداني
شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها صورا جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وظهرت فيها بشكل مختلف عن المعتاد .

بدت الصور مختلفة من حيث شكلها وما ترتديه من ثياب، حيث لم يكن شعرها مرتبا وترتدي حقيبة يد ويظهر التعب عليها في إحدى الصور التي شاركتها لتعبر بها لجمهورها عن حياتها، وكانت تعليقات جمهورها إيجابية بأنه يكفي جمال روحها وأنهم فخورون بها على أي حال.

وعلقت الفنانة تارا عماد على هذه الصور بأن حياتها ليست خالية من العيوب، وأنها ليست دائما ترتدي الفساتين المصممة بشكل رائع وتذهب إلى مهرجانات، ولكنها تتعرض في بعض الأيام لما هو عكس ذلك تماما وتشعر بعدم قدرتها على مواجهة العالم.

 وتعد تارا عماد فنانة مصرية وعارضة ازياء، ولدت عام 1993، فازت بلقب ملكة جمال افريقيا والوصية الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.

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