مجدى عبدالغني: الرجاء يشكل خطورة على الزمالك فى حالة وحيدة





ويلتقى الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو ، نظيره المغربي فى إطار نصف نهائي دوري ابطال افريقيا من دون جمهور.





وأكد البلدوزر فى تصريحات له ، أن لاعبى الرجاء يشكلون خطرًا على الزمالك فى اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الليلة فى حالة وحيدة فقط.





وأضاف: لو كان لاعبى فريق الرجاء البيضاوي يؤدون تدريباتهم أثناء الحجر الصحي الاجباري بعد الإصابة بفيروس كورونا ، سوف يشكل ذلك خطرًا على لاعبى الزمالك فى مباراة الاياب الليلة، مشددا على انه ليس معنى إصابة لاعبي الرجاء البيضاوي بفيروس كورونا والدخول فى الحجر الصحي عدم أداء التدريبات البدنية تحت إشراف الجهاز الطبي.





وأوضح أن لاعبي الزمالك يجب أن ينصب التركيز من جانبهم على تحقيق التوازن الهجومى والدفاعي وإفشال هجمات الفريق المغربي.





يذكر أن فريق الزمالك تغلب فى مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بهدف دون رد أحرزه أشرف بنشرقي.

قال مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، إن فريق الرجاء يشكل خطرًا على الزمالك الليلة فى مباراة الإياب بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.