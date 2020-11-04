حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه 15 يومًا

قررت نيابة السويس، الأربعاء، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة السيارات النقل من مالكيها تحت تهديد السلاح.





وتبين من التحقيقات أن معلومات وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، تحت اشراف العميد وليد الشرقاوي، رئيس إدارة البحث الجنائي، أكدت قيام (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل كرهًا عن قائديها مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة "عتاقة - فيصل" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



