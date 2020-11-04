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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه 15 يومًا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

قررت نيابة السويس، الأربعاء، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة السيارات النقل من مالكيها تحت تهديد السلاح.


 وتبين من التحقيقات أن معلومات  وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، تحت اشراف العميد وليد الشرقاوي، رئيس إدارة البحث الجنائي، أكدت قيام (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل كرهًا عن قائديها مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة "عتاقة - فيصل" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزة أحدهم (بندقية آلية - 11 طلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع السيارات المستولى عليها، وكذا سيارة ربع نقل المستخدمة في ارتكاب الوقائع "ملك أحدهم.

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