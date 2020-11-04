إقالة مدير مركز شباب قويسنا من منصبه بعد واقعة "الراقصة"

أعلن مصدر بمديرية الشباب والرياضة في المنوفية، إقالة مدير مركز شباب قويسنا من منصبه ونقله لمكان أخر، بالإضافة إلى أحد الموظفيين بالمركز، على خلفية واقعة وجود راقصة في إحدى حفلات أعياد الميلاد بالمركز.
، كما أصدرت المديرية قررارًا بغلق الكافتيريا، والتحقيق مع كافة الموظفين داخل مركز الشباب لبيان كافة الملابسات المرتبطة بالواقعة.
وأوضح المصدر أنه قد صدر قرارًا بفسخ التعاقد مع المستأجر بقرار من مجلس إدارة مركز الشباب وجرد جميع محتوياته، وتحرير محضر لمستأجر الكافتيريا في قسم شرطة قويسنا، لمنع اعتراض المستأجر من عمليات الجرد التي تقوم بها إدارة مركز الشباب.
وتسبب وجود راقصة في أحدى المناسبات بكافتريا مركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، للمشاركة في احتفال لأحد المواطنين، في احداث حالة من للاستياء بين أهالي المدينة، فيما تناقلها رواد السوشيال.
وأبدى طارق الحداد رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان في المنوفية، انزعاجه واستيائه، بسبب ماحدث من استغلال مركز الشباب ووجود راقصات، وأن هذه الأفعال دخيلة على المدينة، مشيرا إلى غضب جميع أهالي قويسنا مما حدث داخل مركز الشباب مطالبا بالتحقيق مع مدير المركز وشركة الامن لأنه من غير المعقول تواجد عضو مجلس الإدارة على مدار 24 ساعة.