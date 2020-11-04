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منوعات

هاشتاج الموجة التانية يتصدر تويتر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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القسم الميداني
تضرب الموجة الثانية من فيروس كورونا كافة انحاء اوروبا، وتشهد مصر مؤخرا استعدادات ونشر حالات الوعي بين المواطنين وتحذيرات من الموجة الثانية وانتشارها

وقد دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الموجه_الثانية، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل مع عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا

وقامت العديد من الدول باتخاذ إجراءات صارمة والاتجاه للإغلاق الكامل بنسبة كبيرة، منها بريطانيا التي تخطت حاجز المليون إصابة ، وتستعد لإغلاق كامل بعد انتهاء التصويت البرلماني، كذلك فرنسا التي اتخذت إجراءات واسعة

وسجلت وزارة الصحة المصرية عدد 197 اصابة جديدة يوم الثلاثاء 3/11/2020 ضمن ارتفاع جديد عن الايام السابقة

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