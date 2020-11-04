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ديني

منظمة خريجي الأزهر تطلق مبادرة حول صناعة السلام والحوار المجتمعي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:33 م
صدى البلد
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محمد شحتة
أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال مشروع "سفراء الأزهر"، مبادرة تحت عنوان: "صناعة السلام والحوار المجتمعي"، تهدف إلى إرساء ثقافة السلام واللاعنف، واستحداث آليات مبتكرة من أجل تعزيز ثقافة السلام والحوار، وبالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ لعقد عدد من الفعاليات.


ويستضيف برنامج "سفراء الأزهر أون لاين"، نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، كما يستضيف الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، ويتناول اللقاء جهود بيت العائلة المصرية في هذا الشأن، وإلقاء الضوء على أهم المبادرات المجتمعية.


تدير اللقاء الدكتورة أنوار عثمان، المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، ويتم بث اللقاء غدًا عبر الموقع الرسمي للمنظمة، والصفحة الرسمية للمنظمة عبر الفيسبوك، ومن خلال صفحات الكليات المختلفة بجامعة الأزهر، والمنصات الخاصة ببيت العائلة المصرية.


https://azhargraduates.org/waag_new /

https://ar-ar.facebook.com/waagazhar/

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