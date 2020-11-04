بوليستار تستدعى سيارتها الجديدة Polestar 2 لعيوب فنية .. تعرف عليها

استدعت شركة بوليستار ‏إحدى شركات السيارات الصينية- السويدية المملوكة لشركة فولفو التابعة لمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة ،عدد كبير من سيارتها الكهربائية الجديدة Polestar 2 في عدة أشهر .

وأعلنت شركة بوليستار عن سبب الاستدعاء ، وهو خلل معقد مع سيارتها السيدان مؤخرا ، وهذا الاستدعاء للعاكسات المعيبة ، والذى يتسبب فى خطأ برمجي، الذى يفقد السيارة طاقتها والتوقف عن القيادة .

بالإضافة إلى حملة للخدمات تتضمن سخان المقصورة والبطارية ، حيث يعد العاكس مكونا مهم في المركبات الكهربائية ، و يحول التيار المباشر المخزن في حزمة البطارية بقدرة 78 كيلو وات في الساعة إلى تيار متناوب يستخدمه محركان كهربائيان في السيارة .

وتنتج السيارة Polestar 2 قوة تبلغ 408 حصان و 487 رطل من عزم الدوران ، و ستتناول حملة الخدمة سخان المبرد عالي الجهد، والذي يوفر الحرارة لحزمة البطارية وأيضا للمقصورة .

كما انه يلاحظ ان Polestar S2 التي تم طرحها في وقت مبكر استخدمت أجزاء معيبة في هذا المكون ، وستحتاج إلى استبدالها أيضا، وتؤثر هذه المشكلة على 3،150 مركبة تم تسليمها.

فيجب أن نلاحظ أن هذا الاستدعاء، الذي حدث قبل بضعة أسابيع ، يؤثر على مالكي Polestar في الولايات المتحدة لسبب بسيط وهو عدم وجود أي منها حتى الآن، ولم يتم تسليم Polestar 2s للعملاء في الولايات المتحدة أو كندا أو سويسرا.

وقالت Polestar أنه تم تسليم 4586 مركبة مع هذه المشكلة وسيتم استدعاؤها ، جميعا حتى يتم اصلاح هذا العيب ثم إعادته مرة أخرى إلى العميل .