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أخبار العالم

هاجمت قوات الدفاع.. نائب رئيس الوزراء الإثيوبي يتهم جبهة تحرير تيجراي بالخيانة العظمى

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:54 م
نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء الإثيوبي
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قسم الخارجي
اتهم نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين، اليوم الأربعاء، محاولة جبهة تحرير شعب تيجراي مهاجة قوات الدفاع الوطني، بالخيانة العظمى. 

ودعا المسئول الإثيوبي وفق ما نقلته وكالة الأنباء إلى التعاون مع الجيش ضد هذه الهجمات. 

وقال إن محاولة القوات الخاصة لولاية تيجراي الهجوم بالعبور إلى ولاية أمهرة أحبطت من قبل قوات أمن ولاية أمهرة. مضيفا أن الجيش يتخذ إجراءات إنفاذ القانون بعد أن صد الهجوم.

وأكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي أن محاولة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لمهاجمة قوات الدفاع التي تعتبر دروع لأهالي تيجراي أسوأ من العدوان الخارجي.

ودعا ديميكي الشعوب والقوميات الإثيوبية إلى التعاون مع الجيش في عمله ضد العصبة غير الشرعية.

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