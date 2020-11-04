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أحمد مجدي: الانتخابات الرئاسية فى أمريكا مهزلة كوميدية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:30 م
احمد مجدي
احمد مجدي
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد مجدي مراسل صدى البلد من تايم سكوير بنيويورك، إن الوضع فى الانتخابات الرئاسية فى امريكا مهزلة كوميدية.

وأضاف أحمد مجدي، خلال مداخلة ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين ترامب وبايدن، بها أشياء كثيرة غريبة.

وأوضح أن، ترامب قال إنه فاز فى الانتخابات، ولم يقل أنه فى طريقه لـ الفوز، ولكن نائب ترامب تحدث بصورة اخرى لتهدئة ما قاله ترامب.

ولفت إلى أن ترامب يشكك فى عملية التصويت بالبريد، مؤكدًا ان الجميع يؤكد أن ترامب قام برفع القاعدة الانتخابية، وهذا انجاز قام به ترامب ويلقى اعجابا من الجميع.

وأشار ، إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كبيرة جدًا ، وترامب هو من قام بإعطاء الفرصة لعدد كبير سواء معه أو ضده.

وتابع أحمد مجدي، إن جو بايدن متقدم وفقا لـ أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن في الانتخابات الأمريكية ، مضيفا:" دونالد ترامب حقق 213 صوتا وجو بايدن حقق 238 صوتا حتى الآن" و"  الولايات الجمهورية والديمقراطية لا مشكلة في معدلات التصويت  بها لكل من ترامب وبايدن ولكن الولايات المتأرجحة هي من ستغير نتيجة الانتخابات ".

 وتابع أحمد مجدي:"  ترامب فاز في  ولاية كنتاكي والتي تمثل 8 أصوات  من المجمع الانتخابي، وكذلك ولاية وست فرجينيا التي  تمثل 5 أصوات من المجمع الانتخابي، وولاية أوكلاهوما والتي تمثل  7 أصوات في المجمع الانتخابي، وولاية  ألاباما والتي تمثل  9 أصوات من المجمع الانتخابي، وولاية أركنساس والتي تمثل  6 أصوات من المجمع الانتخابي ".


وأكمل أحمد مجدي:"  جو بايدن متقدم في ولاية فرجينيا  والتي تمثل 13 صوتا من المجمع الانتخابي، وولاية  ماساتشوستس والتي تمثل 11 صوتا في المجمع الانتخابي، وولاية دلاور  والتي تمثل 3 اصوات من المجمع الانتخابي، وولاية  نيو جيرسي والتي تمثل 14 صوتا من المجمع الانتخابي".

ولفت احمد مجدي:"  بايدن متقدم في ولاية واشنطن  والتي تمثل 3 اصوات من المجمع الانتخابي ، وولاية إلينوي تمثل  20 صوتا  من المجمع الانتخابي، وولاية نيويورك تمثل  29 صوتا  من المجمع الانتخابي، وولاية نيو ميكسكو  التي تمثل 5 اصوات في المجمع الانتخابي، وكاليفورنيا التي تمثل 55 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي".

واستطرد احمد مجدي:"  مازال جو بايدن متقدم في عدد أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن والحسم في الانتخابات الأمريكية في يد المجمع الانتخابي وليس التصويت الشعبي "، مضيفا:"  المجمع الانتخابي مكون من  538 صوتا يمثلون الخمسين ولاية أمريكية وفق الأوزان النسبية لكل ولاية وتعداد السكان ".


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