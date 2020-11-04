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رياضة

قبل مواجهة الرجاء.. إصابة عضو مجلس إدارة الزمالك بفيروس كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:19 م
الزمالك
الزمالك
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن  اصابة أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس ادارة النادى بفيروس كورونا. 

ويخضع عضو مجلس ادارة النادى الابيض ، الى اجراءات العزل الطبى ، وفقًا للبروتوكول المعمول به من جانب وزارة الصحه .

وقد خضع  المخالطون لاحمد عادل عبد الفتاح سواء فى ادارة النادى او أسرته، لمسحه كورونا وجاءت النتيجه سلبيه لهم.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق الرجاء المغربى في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة بعد قليل.



وحرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض علي عقد جلسه مع لاعبيه استعداد لمواجهة الرجاء .



وحذر باتشيكو جميع اللاعبين من التهور في الكرات المشتركة مع لاعبي الرجاء ومن التدخل العنيف لتفادي الحصول علي الكروت سواء الصفراء أو الحمراء.

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