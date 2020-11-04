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فن

طاهر أبو ليلة لجمهوره: خليك دايما متفائل في كل الأحوال

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان طاهر أبو ليلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له .

وعلق طاهر أبو ليلة قائلًا:"خليك دايما متفائل في كل الاحوال وابعد عن الملل مهما كان وكده كده ربنا ميسر الاحوال".

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قدم طاهر أبو ليلة عدد من الأدوار الصغيرة حتى رشحه المخرج شريف عرفة للمشاركة في بطولة فيلم "ابن عز" أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وفي عام 2014 عاد الفنان طاهر أبو ليلة إلى الأعمال السينمائية مجددا للمشاركة في بطولة فيلم "كابتن مصر"، ومن أعماله الفنية أيضا أفلام "جحيم في الهند، و30 يوم في العز، وعسل أبيض، وألف ليلة وليلة، ومأمون وشركاه، وغيرها.

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