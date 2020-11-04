ريمديسيفير أحدها| هيئة الدواء المصرية: لدينا علاجات تستخدم للقضاء على كورونا

قال الدكتور علي الغمراوي المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية ، إن بداية جائحة فيروس كورونا كانت ايضا بداية إعلان وجود هيئة الدواء المصرية، واكد ان الهيئة نجحت في تغطية احتياجات مصر من الادوية وفي المستلزمات الطبية .
وأضاف الغمراوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان النقص الذي حدث، كان بسبب تخزين المستهلكين لبعض انواع الادوية، وهذا يؤدي الي النقص وهناك بدائل كثيرة لنفس الدواء ويمكنها ان تحل محل الدواء الذي يريده المستهلك، وهنا يكمن دور الصيدلي في التوجيه؛ حتى لا يحدث نقص .
واوضح متحدث هيئة الدواء المصرية ، أن هيئة الدواء استحدثت نظاما لرصد ومتابعة الدواء ولدينا جميع المعلومات عن الأدوية وأصنافها، وادارة الاستيراد لدينا لديها تفاصيل كاملة عن كل نوع من الأدوية .
واشار الى ان الادوية التي انتجت من شهر يونيو الي شهر اكتوبر، تصل الي 4 اضعاف الاستهلاك الطبيعي المتواجد في السوق، مؤكدا وجود الأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا، ومنها ريمديسيفير.