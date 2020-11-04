ريمديسيفير أحدها| هيئة الدواء المصرية: لدينا علاجات تستخدم للقضاء على كورونا

قال الدكتور علي الغمراوي المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية ، إن بداية جائحة فيروس كورونا كانت ايضا بداية إعلان وجود هيئة الدواء المصرية، واكد ان الهيئة نجحت في تغطية احتياجات مصر من الادوية وفي المستلزمات الطبية .





وأضاف الغمراوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان النقص الذي حدث، كان بسبب تخزين المستهلكين لبعض انواع الادوية ، وهذا يؤدي الي النقص وهناك بدائل كثيرة لنفس الدواء ويمكنها ان تحل محل الدواء الذي يريده المستهلك ، وهنا يكمن دور الصيدلي في التوجيه؛ حتى لا يحدث نقص .





واوضح متحدث هيئة الدواء المصرية ، أن هيئة الدواء استحدثت نظاما لرصد ومتابعة الدواء ولدينا جميع المعلومات عن الأدوية وأصنافها ، وادارة الاستيراد لدينا لديها تفاصيل كاملة عن كل نوع من الأدوية . الأدويةوأصنافها





واشار الى ان الادوية التي انتجت من شهر يونيو الي شهر اكتوبر ، تصل الي 4 اضعاف الاستهلاك الطبيعي المتواجد في السوق ، مؤكدا وجود الأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا ، ومنها ريمديسيفير .