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أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية: برنامج لتدريب العاملين على مهارات ذكاء الأعمال وتحليل البيانات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت هيئة الدواء المصرية القيام بتنظيم البرنامج التأهيلي لتدريب العاملين بالهيئة على مهارات ذكاء الأعمال وتحليل البيانات، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو وتنفيذ الرؤى الشاملة ودعم صناعة القرار من خلال إمكانات التحليل الذكي للأعمال واستخدام أدوات تفاعلية وديناميكية للحصول على معلومات تفصيلية والإجابة على أسئلة الأعمال بشكل سريع، وكذلك محاكاة السيناريوهات المستقبلية والتنبؤ بالنتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا في إطار توجه هيئة الدواء نحو زيادة الاعتماد على التقنية الرقمية وبخاصة في مجال تحليل البيانات وعمل التقارير الديناميكية لتحسين عملية التخطيط الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرارات.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، أن الإهتمام ببرامج التدريب الحديثة يأتي تماشيا مع رؤية الهيئة في تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وصقل مهاراتهم التقنية والفنية والقيادية مما يضمن وجود كفاءات مدربة وفق نظم الإدارة العلمية الحديثة، وأوضح أن الهدف من البرنامج التأهيلي هو تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشري بالهيئة، وإعداد جيل من الشباب قادر على استخدام أحدث  تقنيات الحلول التحليلية للمساعدة على اتخاذ قرارات ذكية.

وأشار الغمراوي إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تساهم في دعم سوق الدواء المصري وتحفيز الاستثمار الدوائي في السوق المصري من خلال القدرة على وضع الاستراتيجيات و السياسات الدوائية الملائمة الخاصة بصناعة وتداول الدواء داخل جمهورية مصر العربية.

وفي ذات السياق، أقيم اليوم السبت ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠ بمقر الهيئة بالعجوزة حفل تخرج المجموعة الأولى من البرنامج التأهيلي للتدريب على مهارات ذكاء الأعمال وتحليل البيانات وذلك لمتدربين من عدد من الإدارات بهيئة الدواء المصرية، ليكون هذا الحفل بمثابة انطلاقة الهيئة نحو صناعة القادة والاستثمار في رأس المال البشري لمواكبة المستجدات البحثية والتكنولوجية.
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