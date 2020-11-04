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رياضة

لاتسيو الإيطالي يفرض التعادل على زينيت الروسي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي مع لاتسيو الإيطالي، بهدف لمثلهما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


إيروخين افتتح التسجيل لزينيت في الدقيقة 32، منهيًا النصف الأول من المباراة بتقدم فريقه بهدف نظيف.


وفي الشوط الثاني، استطاع نادي لاتسيو تحقيق التعادل عن طريق لاعبه ساسيدو في الدقيقة 82، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.


وسجل نادي زينيت هدفًا في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق موستوفوي لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.


وبتلك النتيجة، رفع نادي لاتسيو رصيده من النقاط للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة السادسة، وتحصل زينيت على أول نقطة له ليظل في المركز الرابع.

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