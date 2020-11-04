نجل عاصي الحلاني ينضم إلي والده ويغني معه بالموسيقى العربية.. صور

انضم الوليد ابن النجم عاصي الحلاني الي والده وغنوا سويا اغنية "من هون" خلال رابع ايام مهرجان الموسيقى العربية
وقدم "عاصي" مجموعة من الاغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها ست الستات، وبحبك وبغار، والاغنية الوطنية وكبيرة يامصر.
تتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفل غنائي وموسيقى تحتضنها 6 من مسارح الاوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ) ، الى جانب اوبرا الاسكندرية ( 7 حفلات ) واوبرا دمنهور( 4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير .
يكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء.
بخلاف اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى .
بخلاف اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى .