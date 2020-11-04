نجل عاصي الحلاني ينضم إلي والده ويغني معه بالموسيقى العربية.. صور

انضم الوليد ابن النجم عاصي الحلاني الي والده وغنوا سويا اغنية "من هون" خلال رابع ايام مهرجان الموسيقى العربية





وقدم "عاصي" مجموعة من الاغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها ست الستات، وبحبك وبغار، والاغنية الوطنية وكبيرة يامصر.





تتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفل غنائي وموسيقى تحتضنها 6 من مسارح الاوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ) ، الى جانب اوبرا الاسكندرية ( 7 حفلات ) واوبرا دمنهور( 4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير .



