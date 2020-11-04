قبل مباراتهما.. رضا عبدالعال يقدم اقتراحًا لإدارة الأهلي والزمالك.. فيديو

طالب رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، مسؤولي الرياضة فى مصر بتنظيم مباردة صلح بين مجلسي إدارة القلعة الحمراء والبيضاء خلال الفترة المقبلة قبل المباراة النهائية بين الفريقين.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "من الطبيعي حضور محمود الخطيب ومرتضي منصور المباراة النهائية، فلا يجوز أن يكونا فى نفس الملعب ويحدث شييء غير جيد، أو الأفضل عدم حضورهما المباراة النهائية".

وأضاف: "أتمني وجود مبادرة بين إدارة القطبين لنبذ التعصب قبل نهائي أفريقيا بين جماهير الأهلي والزمالك".



