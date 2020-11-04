AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سي إن إن: فوز بايدن بأصوات ولاية ميشيجان

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:32 م
بايدن
بايدن
Advertisements
شريف سيد
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية ميشيجان الأمريكية على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. 


وتحتوي ولاية ميتشجان على 16 صوتا في المجمع الانتخابي، ما يمنح بايدن تقدما كبيرا في سباق البيت الأبيض. 


وأكد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن وباء كورونا لم يقف أمام طريق الشعب الأمريكي للتصويت في الانتخابات الرئاسية. 


وقال بايدن في مؤتمر صحفي إن الشعب الأمريكي هو من يحكم، مضيفا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية هي الأكبر منذ سنوات. 


وأعلن بايدن أنه وفقا لتقدير حملته الانتخابية فإنه قد فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنه لن يعلن فوزه إلا بانتهاء فرز الأصوات.
 

وأضاف بايدن: "عند انتهاء فرز الأصوات أعتقد أننا سنكون الفائزين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على الفوز. 


وتابع بايدن: "سنفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فرز 56% من الأصوات.. بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا

نتائج أولية: بايدن يفوز بأصوات المجمع الانتخابي في نيوهامشير

ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 80% من أصوات فلوريدا

ترامب يتقدم على بايدن في تكساس بعد فرز 75% من الأصوات

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يحصد أصوات ولاية يوتا

سي إن إن: بايدن يفوز بولاية ويسكونسن

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

وزير الرياضة يهنئ نادي الزمالك على تأهله للدور النهائي فى دوري أبطال افريقيا

قرارت جديدة من الحكومة بشأن كورونا.. أحمد موسى يعلن موعدها.. فيديو

جو بايدن يتجه لتسجيل أكبر عدد أصوات في تاريخ أمريكا

طقس الخميس: أمطار ونشاط لـ الرياح ودرجة الحرارة تصل 18 في القاهرة

لماذا ولد النبي محمد يتيما ؟ 5 أسباب لا يعرفها الكثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

في عيد الحب.. 5 هدايا مميزة بأسعار غير مكلفة

ببدلة كلاسيك.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها