أول تعليق من فرجاني ساسي عقب الوصول لنهائي افريقيا مع الزمالك





أعرب فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والفوز على الرجاء المغربي.





وقال ساسي خلال تصريحات فضائية عقب المباراة : " سعداء بتحقيق هدفنا وهو إسعاد جماهير الزمالك، والتأهل للمباراة النهائية، دخنا المباراة بدافع واحد وهو تحقيق الفوز وليس الاعتماد على نتيجة المباراة الأولى".





وأضاف: " كنا نعلم أن الفريق المغربي منهك بدنيا، ولديه ظروف صعبة، ولابد من استغلال ذلك الأمر، وتكرار الفوز مرة أخرى، وهو ما حدث، وسجلت الهدف، من لعبة تدربت عليها كثيرا، وأعتبره من أهم أهدافي في مسيرتي".



