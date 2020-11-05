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استعدادات وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020 ..فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
استعدادات وزارة الداخلية
استعدادات وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020
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قسم التوك شو
أنهت أجهزة وزارة الداخلية، استعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التى تشهد تأمين انتخابات «مجلس النواب 2020»، حيث تمت مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية؛ لترسيخ دعائم الأمن والنظام، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.
          
كان ذلك عبر الانتشار الأمنى المكثف على مستوى الجمهورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

واتخذت الداخلية إجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وتؤكد وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الانتخابات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

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