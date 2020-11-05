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أخبار العالم

قبرص تعلن فرض حظر تجول ليلي بعد زيادة الإصابات اليومية بكورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت قبرص فرض قيود جديدة مساء أمس، الأربعاء، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن عادت حالات الإصابة اليومية للزيادة في الأسابيع الماضية.

وفرضت السلطات حظر تجول من الحادية عشرة مساءً وحتى الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي اعتبارًا من يوم الخميس وسيظل مطبقا حتى 30 نوفمبر الحالي.

وفرضت قبرص إجراءات عزل عام صارمة في مارس مما قلل عدد المصابين بفيروس كورونا، لكن جرى تخفيفها بعد ذلك ثم بدأ عدد الحالات في الارتفاع في أوائل أكتوبر.

وقالت السلطات الصحية في قبرص إنها سجلت الأربعاء 166 إصابة بكورونا بما يرفع إجمالي الإصابات إلى 5100 وبلغ عدد الوفيات 26.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في بيان "الزيادة اليومية في الحالات تهدد بالخروج عن نطاق السيطرة وهو ما يشكل تهديدا للأرواح وكذلك لنظامنا الصحي والوظائف".

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