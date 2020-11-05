كورونا ينهي حياة 3 مصابين من عائلة واحدة خلال 5 أيام.. تفاصيل وصور

لقي ثلاثة أفراد من عائلة بريطانية واحدة مصرعهم، في غضون 5 أيام؛ إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، تاركين عائلتهم وأحبائهم في حالة من الأسى وعدم التصديق.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مأساة العائلة بدأت يوم الخميس الماضي بوفاة مسنة في الرابعة والسبعين من عمرها وتُدعى "جلاديس لويس" في أحد المستشفيات بمنطقة "ساوث ويلز" في المملكة المتحدة، وقد أكدت الفحوصات الطبية إصابتها بعدوى كورونا.









وفي اليوم التالي، توفي نجلها "دين لويس" بدوره بمسكنه عن عمر يناهز 44 عامًا، تاركًا وراءه ثلاثة أطفال، في حين توفي شقيقه "دارين"، البالغ عمره 42 عامًا، يوم الاثنين الماضي بعد صراع مع الفيروس بوحدة العناية المركزة؛ وأكد مسئولو الرعاية الصحية أن وفاة الأم ونجليها ناجمة عن الإصابة بالفيروس المميت





وأطلقت صديقة مقربة من العائلة، وتُدعى "أليسون هيجينز"، حملة جمع تبرعات في محاولة لدعم رب الأسرة "ديفيد لويس" وبقية أفرادها، وقد وصل إجمالي التبرعات إلى قرابة 3 آلاف جنيه إسترليني، وأوضحت هذه السيدة في منشور شاركته أن العائلة أصبحت في حاجة شديدة إلى الدعم المادي والمعنوي إثر فقدان ثلاثة من أفرادها بشكل مأساوي.









وأشارت كذلك إلى أن عائلة "لويس" سبق لها المشاركة في العديد من الأنشطة الخيرية بهدف دعم مجتمعها المحلي، مضيفة أن بقية أفراد العائلة يحتاجون في الوقت الراهن إلى تغطية نفقات 3 جنازات.



