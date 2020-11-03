AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

توفير لقاح كورونا للأطباء وكبار السن في بريطانيا بداية ديسمبر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:57 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

تشير التقارير بريطانيا، إلى أن لقاح فيروس كورونا يمكن طرحه لمن هم فوق 85 عامًا والعاملين في الخطوط الأمامية خلال أقل من أربعة أسابيع.


وحسب صحيفة ديلي ميل، يتم وضع الخطط الخاصة بالمصل الذي  طال انتظاره وسيتم منحه لأطباء العامون والفرق التي تزور دور الرعاية ومراكز التسليم على نطاق واسع في بداية ديسمبر ، إذا تمت الموافقة عليه


و أخبرت مصادر متعددة الصحيفة أن هناك لقاحين مخصصين للاستخدام ، بما في ذلك اللقاح الذي يحتاج إلى التخزين في 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت).


 لم تؤكد هيئة الصحة البريطانية التقارير بعد ، لكن مصادر حكومية أخبرت الصحيفة البريطانية، أنها سمعت أن الخدمة الصحية تستعد لتكون على أهبة الاستعداد لتقديم اللقاح في ديسمبر.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعرض عينات إنتاجها من اللقاحات المضادة لـ كورونا .. فيديو

شاهد.. لأول مرة الصين تعرض عينات من لقاحها المضاد لـ كوفيد - 19

وزير الصحة البريطاني يرجح جاهزية لقاح "أكسفورد" للاستخدام أوائل العام المقبل

الاياتا : الشحن الجوي يلعب دورًا رئيسياً في توزيع اللقاحات من خلال أنظمة توزيع عالمية

ارتفاع حرارة وقشعريرة وصداع شديد .. أعراض خطيرة تظهر على متطوع استرازينكا لتجريب لقاح كورونا

الصين تعلن موعد إتاحة لقاح كورونا

ترشيحاتنا

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان

لتفادى السكتات القلبية .. حيل مذهلة تحارب الكوليسترول

مليون دولار شرط جزائي.. الهلال السوداني يتعاقد رسميا مع مدافع الوداد .. صور

فضيحة في سموحة.. إلقاء القبض على ثلاثة مدربين

حبس لاعب الأهلي سنة وتغريمه ماليا بعد دهس سيدة بمدينة نصر.. مستند

أنتى معلمة.. تامر أمين يعتذر للمشاهدين بعد عرض فيديو لـ الراقصة البرازيلية وحمو بيكا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر

ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان