توفير لقاح كورونا للأطباء وكبار السن في بريطانيا بداية ديسمبر

تشير التقارير بريطانيا، إلى أن لقاح فيروس كورونا يمكن طرحه لمن هم فوق 85 عامًا والعاملين في الخطوط الأمامية خلال أقل من أربعة أسابيع.

وحسب صحيفة ديلي ميل، يتم وضع الخطط الخاصة بالمصل الذي طال انتظاره وسيتم منحه لأطباء العامون والفرق التي تزور دور الرعاية ومراكز التسليم على نطاق واسع في بداية ديسمبر ، إذا تمت الموافقة عليه

و أخبرت مصادر متعددة الصحيفة أن هناك لقاحين مخصصين للاستخدام ، بما في ذلك اللقاح الذي يحتاج إلى التخزين في 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت).

لم تؤكد هيئة الصحة البريطانية التقارير بعد ، لكن مصادر حكومية أخبرت الصحيفة البريطانية، أنها سمعت أن الخدمة الصحية تستعد لتكون على أهبة الاستعداد لتقديم اللقاح في ديسمبر.