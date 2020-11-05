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أخبار العالم

جو بايدن: يجب احتساب كل صوت ولن يسلب أحد ديمقراطيتنا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه يجب احتساب كل صوت، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد أن يسلب الديمقراطية الأمريكية، وكان ذلك ردًا على الرئيس دونالد ترامب؛ الذي طالب بإعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسون. 

وكانت حملة "بايدن"، قالت إن الدعوات لإعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسن مثيرة للشفقة.

وأضافت الحملة، في بيانها، "الأمر واضح وسهل، وهو أن دونالد ترامب خسر ويسكونسون، ويخسر ميتشيجن والرئاسة".

وأظهرت نتائج مرحلية لانتخابات الرئاسية الأمريكية تعزيز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدمه على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من حيث عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.

وتشير بيانات مركز "إديسون" للأبحاث المختص في مراقبة سير الانتخابات الأمريكية، إلى حصول بايدن على 243 من أصوات المجمع الانتخابي، المكون من 538 مندوبا، مقابل 214 لدى ترامب حتى الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش.

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