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بين الناس

حياتنا في خطر.. أهالي بلوك 1 بمساكن الشيخ مبارك يناشدون بإزالة الأدوار المنهارة.. صور

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أيمن دياب، من سكان بلوك ا بمساكن الشيخ مبارك حي مصر القديمة، فى  رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إزالة دور مخالف في البلوك يعرض السكان للخطر. 

ويقول فى رسالته: تقدمنا بالعديد من البلاغات والمحاضر التي قدمت عن مدي الحالة السيئة والحياة غير الأدمية التي يعيشها بلوك ا بمساكن الشيخ مبارك والذي يقطنه أكثر من 100 أسرة من عشوائيات وانهيار الدور السادس المخصص للإيواء بالبلوك، مما يعرض السكان للخطر وينذر بكارثة، مناشدا المسئولين بإزالة الأدوار المنهارة حفاظا على أرواح سكان البلوك.


للتواصل مع الشاكى 
01113614762

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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