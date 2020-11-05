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فن

مباراة تاريخية.. محمد محسن يعلق على لقاء الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:23 ص
محمد محسن
محمد محسن
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أحمد إبراهيم
علق الفنان محمد محسن، على تأهل ناديي الأهلى والزمالك إلى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا. 

وكتب محمد محسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تأهل الأهلي والزمالك للنهائي شئ يدعو للفخر لكل جمهور الكورة في مصر، فاستمتعوا بالمباراة التاريخية سواء أهلاوية أو زملكاوية بدون تعصب عشان العمر قصير والعملية مش مستاهلة والله يا جماعة والبطولة دي رزق هتروح في الآخر لصاحب نصيبها". 

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على  ضيفه الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا.

سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء، وفرجاني ساسي، ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك.

وتقام المباراة النهائية، لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، يوم 27 نوفمبر الجاري، بعد ما حدد الكاف الموعد النهائي للمباراة قبل أيام. 

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