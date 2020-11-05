بدر بانون يعلن انضمامه لـ الأهلي.. فيديو

أعلن بدر بانون، قائد الرجاء البيضاوي المغربي، انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال بدر بانون، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس"، "كنت أتمنى الفوز على الزمالك من أجل العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي كان سيكون أمام فريقي القادم وهو النادي الأهلي".





وأضاف بدر بانون، قائد الرجاء البيضاوي المغربي: "أنا الآن أصبحت لاعبا في النادي الأهلي".





‏أنهى النادي الأهلي المصري إجراءات التعاقد الرسمي مع الدولي المغربي بدر بانون لاعب الرجاء الرياضي البيضاوي، مستغلا تواجده مع الأخير بالعاصمة القاهرة، قبل خوض مواجهة الزمالك، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لتقارير بعض الصحف المغربية، فإن بدر بانون، غادر معسكر الرجاء بالقاهرة؛ بعد إجراء البعثة للمسحة الطبية الخاصة بفيروس "كورونا"، من أجل إتمام تعاقده مع النادي الأهلي

وأشارت بعض التقارير الصحيفة إلي سعي مسئولي النادي الأهلي ل إعلان إتمام التعاقد مع اللاعب؛ عقب إنهاء المباراة أمام نادي الزمالك.



