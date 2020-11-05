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أخبار العالم

رغم عدم انتهاء عمليات الفرز.. حملة بايدن تطلق موقعا على الإنترنت

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
بايدن
بايدن
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على صالح
أطلق المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن موقعًا انتقاليًا على الإنترنت، على الرغم من أن النتائج النهائية للانتخابات لم تُعلن بعد.

وسيحدد الشعب الأمريكي من سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، لا يزال يتم عد وفرز الأصوات في عدة ولايات في جميع أنحاء البلاد. 

وتواجه الولايات المتحدة أزمات شديدة - من الوباء إلى الركود الاقتصادي، ومن تغير المناخ إلى الظلم العنصري - وسيواصل الفريق الانتقالي الاستعداد بأقصى سرعة حتى تتمكن إدارة بايدن ونائبته كاميلا هاريس من الوصول إلى البيت الأبيض في اليوم الأول، كما يقول البيان الوحيد المنشور حاليًا على موقعهم.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء للتصويت في انتخابات الرئاسة والكونغرس لعام 2020 ، لكن الغموض يحوم حول موعد إعلان النتائج ، نظرًا للتدفق القياسي لأوراق الاقتراع عبر البريد.

وتم الإدلاء بأكثر من 96 مليون صوت مبكر ، وهو ما يمثل ما يقرب من 70٪ من إجمالي عدد الأصوات المسجلة في عام 2016، وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية. تم إرسال ما يقرب من 60 مليون من الأصوات المبكرة عن طريق البريد - حوالي ضعف إجمالي عدد الأصوات التي تم إرسالها بالبريد منذ أربع سنوات. 

أما العديد من الحكومات المحلية غير مجهزة للتعامل مع الطوفان عبر البريد في الوقت المناسب، بما في ذلك دولة واحدة على الأقل قد تكون حاسمة.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي ، بدا أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتقدم على دونالد ترامب في العديد من الولايات المتأرجحة الحاسمة ، لكن الرئيس دونالد ترامب قلص تقدم بايدن في استطلاعات الرأي بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وسعت العشرات من الولايات إلى إجراء التصويت عبر البريد والتصويت الشخصي المبكر لتجنب الفوضى في يوم الانتخابات لأنه من المتوقع أن تؤدي قيود التباعد الاجتماعي إلى خطوط ضخمة بسبب إجراءات ضد وباء كورونا.

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