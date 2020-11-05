عن طريق استخدام وزن الجسم.. تمارين لشد وتقوية العضلات.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد، وخبير اللياقة البدنية حسام أبو هاشم، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة لشد وتقوية عضلات الجسم عن طريق استخدام وزن الجسم كأداة.





وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم.





ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.





وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.





وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.