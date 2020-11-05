AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وظائف خالية| تعليم القاهرة تعلن عن حاجتها لمسئولي أنشطة توكاتسو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة
Advertisements
ياسمين بدوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن حاجتها لمسئولي أنشطة التوكاتسو من العاملين بالإدارات التعليمية 


جاء ذلك بناء علي موافقة الدكتور /طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو اليابانية في المدارس الحكومية المصرية لمرحلتي ( رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولي ) 


وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : سيكون هناك احتياج لزيادة عدد مسئولي أنشطة التوكاتسو لتدريب ومتابعة وتطبيق الأنشطة.


وأكدت أنه  تم التنبيه علي السادة مديري عموم الإدارات التعليمية بالعلم والإعلان داخل دواوين الإدارات والمدارس بالآتي: فتح باب التقديم علي مستوي إدارتكم لترشيح عدد (٥) من السادة العاملين بنطاق إدارتكم ممن يتوفر فيهم المهارات والقدرات الفنية والمهنية للقيام بالمهام المرفقة.


وقالت مديرية التربية والتعليم : سوف يتم عمل مقابلة شخصية من خلال لجنة يتم تشكيلها من المتخصصين علي مستوي المديرية بعضوية أساسية للسادة مسئولي التوكاتسو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠ بالمديرية.


وبالتسبة للشروط الواجب توافرها في المترشح للوظائف فتتمثل في : 

* السن أقل من ٤٥

* عدم وجود عجز في التخصص 

* تفرغ لعدد (٢_٣) من الايام أسبوعيآ للعمل بالمدارس المصرية اليابانية 

* الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية في المحافظات المجاورة 


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرس القيم الجيدة والاستفادة من الأخطاء .. مدير المدارس اليابانية بدمياط يتحدث عن ثقافة التوكاتسو

كيف تعاونت مصر مع اليابان في تطوير التعليم قبل الجامعي ؟ .. تفاصيل كاملة

إنجازات السيسي التعليمية | 11 معلومة عن مشروع المدارس المصرية اليابانية

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد.. تفاصيل

التعليم: لدينا 43 مدرسة يابانية ونخطط لزيادتها لـ100 بالتعاون مع الجانب الياباني

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. مفاجآت الانتخابات الأمريكية 2020

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

هل يؤثر قانون غلق المحال والمقاهي على نسبة البطالة؟.. مستشار وزير التنمية المحلية السابق يجيب.. فيديو

عبد المنعم سعيد: ما يحدث حاليا في الولايات المتحدة سيقف التاريخ أمامه كثيرا

وصفة لن تكلفك 5 جنيهات تخلصك من التهاب الحلق

سعره 173 مليون جنيه.. شاهد انهيار قصر أثري أثناء ترميمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها