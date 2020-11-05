وظائف خالية| تعليم القاهرة تعلن عن حاجتها لمسئولي أنشطة توكاتسو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن حاجتها لمسئولي أنشطة التوكاتسو من العاملين بالإدارات التعليمية
جاء ذلك بناء علي موافقة الدكتور /طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو اليابانية في المدارس الحكومية المصرية لمرحلتي ( رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولي )
وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : سيكون هناك احتياج لزيادة عدد مسئولي أنشطة التوكاتسو لتدريب ومتابعة وتطبيق الأنشطة.
وأكدت أنه تم التنبيه علي السادة مديري عموم الإدارات التعليمية بالعلم والإعلان داخل دواوين الإدارات والمدارس بالآتي: فتح باب التقديم علي مستوي إدارتكم لترشيح عدد (٥) من السادة العاملين بنطاق إدارتكم ممن يتوفر فيهم المهارات والقدرات الفنية والمهنية للقيام بالمهام المرفقة.
وقالت مديرية التربية والتعليم : سوف يتم عمل مقابلة شخصية من خلال لجنة يتم تشكيلها من المتخصصين علي مستوي المديرية بعضوية أساسية للسادة مسئولي التوكاتسو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠ بالمديرية.
وبالتسبة للشروط الواجب توافرها في المترشح للوظائف فتتمثل في :
* السن أقل من ٤٥
* عدم وجود عجز في التخصص
* تفرغ لعدد (٢_٣) من الايام أسبوعيآ للعمل بالمدارس المصرية اليابانية
* الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية في المحافظات المجاورة