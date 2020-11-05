صفقة بـ 4 ملايين و800 ألف جنيه.. ضبط 60 ألف قرص مخدر بحوزة سائق بمطروح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (60000 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) بحوزة أحد الأشخاص ( سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة بمطروح) وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح .





وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.





وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى (4,800,000 – أربعة مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



