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رياضة

لازم ياخد حقه.. #عبدالله_جمعة يتصدر تويتر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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القسم الميداني

تأهل نادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز أمس الأربعاء على الرجاء المغربي بـ3 أهداف مقابل هدف.


 الكل أشاد بالأداء الممتاز لنادي الزمالك خصوصا في شوط المباراة الثاني.

 

وقد دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #عبدالله_جمعة، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

 

وقد اشاد الكثير بادائه وتفوقه على نفسه في الفترة الأخيرة، وهو  لاعب كرة قدم مصري في مركز خط الوسط أو الظهير الأيسر، يلعب حاليًا لنادي الزمالك. وهو شقيق أصغر للاعب صالح جمعة

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