حفل استقبال للطلاب الجدد بـ تربية الفيوم

شهد الدكتور محمد فاروق عميد كلية التربية حفل استقبال الطلاب الجدد، الذى أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.









أكد الدكتور محمد فاروق على ضرورة أن يكون طالب كلية التربية إيجابيا وسط أصدقائه وأهله وأقاربه مشيرًا إلى ضرورة الاقتداء بأساتذته بالكلية في الالتزام بالمواعيد وتحقيق الذات علميا وعمليا، مشيرًا إلى أن كلية التربية أصبحت كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على مستوى كليات التربية بالجامعات المصرية، وسادس كلية معتمدة على مستوى جامعة الفيوم، كما شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء حضور المحاضرات من خلال ارتداء الكمامة والتأكد من وجود مسافات التباعد الاجتماعي وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.









ورحب الدكتور محمد عبد التواب بالطلاب الجدد موجهًا لهم عددًا من النصائح تمثلت في الانشغال بالتفكير في الحاضر الذي هو أساس وبداية أي إنجاز في المستقبل، كما ناشد الطلاب الجدد والقدامى بضرورة الحفاظ على وطننا الغالي بوجه عام وجامعتنا بوجه خاص وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي من شأنها الإضرار بمصلحة البلاد.







وخلال الحفل قام بعض طلاب الكلية بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة كالشعر والتقليد والغناء والإنشاد الديني والعزف المنفرد.