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مرأة

ماسك مذهل لعلاج تشقق القدمين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:15 م
ماسك مذهل لعلاج تشقق
ماسك مذهل لعلاج تشقق القدمين
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اسماء محمد
تسبب رياح الشتاء الجافة ونقص الرعاية المناسبة في تشقق القدمين بسهولة مما يجعل شكلها سئ ومؤلم في بعض الأحيان. 

ووفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى" يمكن أن يخلصك العلاج المنزلي السريع من مشكلة تشقق القدم ويعتبر كل من الموز والعسل مرطبًا للغاية للبشرة في هذه المنطقة. 

ويساعد هذا الماسك في مكافحة جفاف القدمين والإنزيمات الموجودة في الموز على إزالة خلايا الجلد الميتة من القدمين مما يجعلها ناعمة وسلسة، وتساعد الخصائص العلاجية للعسل على استعادة صحة قدميك بشكل أسرع. 

مكونات الماسك:
1 موزة ناضجة 
1 ملعقة صغيرة عسل

طريقة استعمال الماسك:
- في وعاء ، اهرسي الموز أضفيفي العسل إليها واخلطها جيدًا. 
- ضعي هذا الخليط على كعبك المتشقق. 
- اتركيه لمدة 20-30 دقيقة واشطفيه جيدًا باستخدام الماء الفاتر. 
- جففي قدميك بالتربيت وضعي المرطب على قدميك. 
- كرري هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.

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