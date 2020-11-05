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أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 200 رحلة جوية على متنها 25 ألف راكب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:08 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يشهد مطار القاهرة الدولي، تسيير نحو 200 رحلة جوية على مدار اليوم الخميس، لنقل نحو 25 ألف راكب، حيث يستقبل المطار 96 رحلة على متنهم أكثر من 12 ألف راكب، ويغادر المطار نحو 108 رحلات لنقل 13 ألف راكب إلى عدة وجهات دولية وعربية.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

 كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .

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