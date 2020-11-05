محافظ الدقهلية: إزالة فورية لتعديات على 1000 متر زراعية بقرية دميانة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تمت اليوم الخميس أعمال إزالة فورية لتعدي بناء بالبلوك الابيض علي مساحة 1000 متر مربع أرض زراعية بقرية دميانه التابعة للوحدة المحلية لقرية بلقاس خامس بمركز بلقاس وذلك في إطار أعمال الوحدات المحلية للتصدى فورا لأي محاولات مستجده للشروع فى التعدى على الأراضي الزراعية أو البناء بالمخالفة. لأيالأراضي



فيما جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مواجهة مخالفات البناء والتصدى بكل حسم لأي محاولات مستجده للبناء على الأرض الزراعية واملاك الدولة والازالة الفورية لها، بالمحافظات وفقا للقانون وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن ، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.





ووجه محافظ الدقهلية لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال مرتكب المخالفة المشار إليها وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم.





فيما تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء جهودها فى تنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، والإدارات والجمعيات الزراعية التابعة للتصدى الفورى لأي محاولات مستجده للبناء المخالف على الأراضي الزراعية والازالة الفورية لها وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر للمخالفين وأن يتم إحالتهم إلى النيابة العسكرية.





كما سبق وأن أكد المحافظ ضرورة التعامل الفورى لأى محاولات يتم رصدها للتعدى على أراضى الدولة أو البناء المخالف والإزالة الفورية لها.





وفي ذات السياق، أكد محافظ الدقهلية أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تطبيق القانون بكل الحزم والحسم حيال أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة او البناء بالمخالفة للقانون.853717