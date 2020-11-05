أحمد مجدي: توقعات بحدوث عنف في الشوارع الأمريكية بعد انتهاء الانتخابات

أكد الإعلامي أحمد مجدي أن هناك توقعات بحدو ث عنف في الشوارع الأمريكية بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 وهناك شوارع ومحلات مغلقة بالكامل خلال تلك الفترة.





وأضاف أحمد مجدي خلال تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 والتي تقدمها فضائية صدى البلد أن الشرطة الأمريكية أعلنت رفع حالة الإستنفار الأمني مشيرا أن هناك تسليحا كبيرا في أجهزة الشرطة الأمريكية حتى الشرطة المدنية.





وتابع الإعلامي أحمد مجدي أن تلك المشاهد كانت لم تحدث من قبل مؤكدا أنه كان المعتاد أن يكون هناك تأمين كبير في محيط البيت الأبيض والأمم المتحدة وليس كما يحدث الأن.



