AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ميزة قوية بـ واتساب تمنع المتسللين من قراءة رسائلك.. إليك طريقة استخدامها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
واتساب
واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يعد تطبيق واتساب WhatsApp، من أهم تطبيقات المراسلات الفورية والأشهر في العالم دون منافس، حيث تخطى عدد مستخدميه حاجز الـ 2 مليار حول العالم، ولجذب عدد أكبر من المستخدمين يعمل تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك على تقديم بعض ميزات الحديثة لمنافسة التطبيقات الأخرى.

ومن بين أقوى المزايا التي يقدمها واتساب ولا تتوفر في التطبيقات التراسل الأخرى، هي ميزة الحماية والأمان قفل التطبيق باستخدام بصمة الاصبع، وهي ميزة مفيدة لمنع المتسللين من تفقد رسائل واتساب WhatsApp الخاصة بك دون إذنك.


وفيما يلي نستعرض إليك طريقة تمكين ميزة القفل باستخدام بصمة الإصبع على واتساب WhatsApp:

1. افتح تطبيق "واتساب" WhatsApp على جهاز الـ "أندرويد" Android الخاص بك، ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية في الركن الأيمن العلوي من التطبيق، ثم انقر على خيار "الإعدادات Settings".

2. اضغط على خيار "الحساب Account " في قائمة "الإعدادات"، ثم انقر فوق "الخصوصية Privacy" في قائمة "الحساب".

3. مرر لأسفل للعثور على الخيار الأخير هو "قفل ببصمة الإصبع" والذي يكون معطل بشكل افتراضي حتى تقم بتمكينه وفقا لإعدادات هاتفك.

4. قم بتمكين زر "فتح بصمة الإصبع"، وبقيامك بذلك، سيكون عليك تأكيد بصمة إصبعك عن طريق لمس مستشعر بصمة هاتفك الذكي، ولكن يجب أن تقوم بحفظها اولا ضم إعدادات هاتفك إذا كان يعمل قفل الحماية بالمقاييس الحيوية بصمة الإصبع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 إعدادات من واتساب يجب تفعيلها فورا.. إليك الطريقة

لحماية رسائلك وصورك.. أفضل طرق لتشفير واتسآب

حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.. اعرفها

5 قواعد بسيطة لحماية رسائلك على واتساب من الهاكرز.. تعرف عليها

اعرفها.. طريقة تأمين دردشات واتساب على هواتف أندرويد بـ بصمة الوجه Face ID

ترشيحاتنا

انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء قرينة رئيس جمهورية الكونغو خلال زيارتها لمصر

نجل ترامب ينقلب على الحزب الجمهوري

فريدة الشوباشي: تصريحات ماكرون لم تذكر سيرة الرسول بأي إساءة

محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب

كورونا يواصل انتشاره بين نجوم مهرجان الجونة.. وبسمة آخر ضحايا الفيروس

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة: اتبعوا هذا الإجراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الثوم والبصل علاج فعال لـ فيروس كورونا؟.. طبيبة تحسم الجدل

آلام البطن تشير إلى مرض خطير .. جمال شعبان يكشفه

اتبعها فورا .. الصحة تقدم 9 نصائح هامة لمرضى السكر