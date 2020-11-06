ميزة قوية بـ واتساب تمنع المتسللين من قراءة رسائلك.. إليك طريقة استخدامها

يعد تطبيق واتساب WhatsApp ، من أهم تطبيقات المراسلات الفورية والأشهر في العالم دون منافس، حيث تخطى عدد مستخدميه حاجز الـ 2 مليار حول العالم، ولجذب عدد أكبر من المستخدمين يعمل تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك على تقديم بعض ميزات الحديثة لمنافسة التطبيقات الأخرى.





ومن بين أقوى المزايا التي يقدمها واتساب ولا تتوفر في التطبيقات التراسل الأخرى، هي ميزة الحماية والأمان قفل التطبيق باستخدام بصمة الاصبع، وهي ميزة مفيدة لمنع المتسللين من تفقد رسائل واتساب WhatsApp الخاصة بك دون إذنك.









وفيما يلي نستعرض إليك طريقة تمكين ميزة القفل باستخدام بصمة الإصبع على واتساب WhatsApp:





1. افتح تطبيق "واتساب" WhatsApp على جهاز الـ "أندرويد" Android الخاص بك، ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية في الركن الأيمن العلوي من التطبيق، ثم انقر على خيار "الإعدادات Settings".





2. اضغط على خيار "الحساب Account " في قائمة "الإعدادات"، ثم انقر فوق "الخصوصية Privacy" في قائمة "الحساب".





3. مرر لأسفل للعثور على الخيار الأخير هو "قفل ببصمة الإصبع" والذي يكون معطل بشكل افتراضي حتى تقم بتمكينه وفقا لإعدادات هاتفك.





4. قم بتمكين زر "فتح بصمة الإصبع"، وبقيامك بذلك، سيكون عليك تأكيد بصمة إصبعك عن طريق لمس مستشعر بصمة هاتفك الذكي، ولكن يجب أن تقوم بحفظها اولا ضم إعدادات هاتفك إذا كان يعمل قفل الحماية بالمقاييس الحيوية بصمة الإصبع.