طلاب فريق DSC الأزهر يستعدون لإطلاق ورش التقنية وتكنولوجية أون لاين مجانا

أصبحت معظم التخصصات التكنولوجية متصدرة في قائمة تخصصات المستقبل والتي يزداد الطلب عليها، حيث أصبح الطلبة في تهافت ومنافسة لارتياد مقاعد دراسة تخصصات علوم الحاسب من أجل ضمان دراسة تخصص مرغوب وذي مستقبل وظيفي مضمون.
نادي الطلبة المطورين من جوجل هو أحد البرامج المدعومة من شركة جوجل العالمية التي صُمِمت لمساعدة الطلاب على تعلُم التكنولوجيا وتطويرها و هو أيضًا يهدف لسد الفجوة بين المحتوي النظري و التطبيقي التي يعاني منه الكثير من الطلاب.
وفي ظل أجواء غير مسبوقة يشهدها العالم أجمع وتوجه الجميع نحو وسائل التواصل كوسيلة لتكملة مسيرة عملهم، اتجه الفريق لعمل العديد من الورش التقنية والتكنولوجية عن طريق البث المباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويستعد الفريق لإطلاق حدث مهم مع بداية العام الدراسي تحت اسم "DSC on Track" حيث يُقدم العديد من الورش في مجال تعلم الآلة “machine learning” وورشة لتعليم البرمجة بلغة “Java” للمبتدئين، كما قاموا بإضافة ورش ضمن خطتهم في هذا العام لتعليم الطلبة مجال علم البيانات “Data Science” و مجال تطوير المواقع “Web Development“ ومجال تصميم واجهات المستخدم “Product Design” كما يعمل الفريق لتقديم ورشة تصميم تطبيقات الهواتف الذكية ”Mobile App Development” ومجال الأنظمة المدمجة "Embedded systems".
الجدير بالذكر أن الهدف من هذا المسار التعليمي هو العمل لتقديم الأفكار ووضع الطلاب الدارسين لبداية الطريق ليخطوا خطواتهم للتساهم في حل مشاكل المجتمع في الوقت الراهن حيث يقوم البرنامج على مسار تعليمي كامل ممتد علي مدار السنة.
كما أن النادي في الآونة الأخيره نظم العديد من الورش المجانية للطلاب بهدف سد احتياجاتهم العلمية والتطبيقية ويصل عدد الورش العملية إلى أكثر من 25 ورشة.
ومن إنجازات الفريق أنه في خلال فترة قصيرة، قام الفريق بتدريب أكثر من 1000 طالب من خلال إقامة ورشات تطبيقية من خلال التعليم عن بعد على شبكات الإنترنت المختلفة.