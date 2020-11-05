طلاب فريق DSC الأزهر يستعدون لإطلاق ورش التقنية وتكنولوجية أون لاين مجانا

أصبحت معظم التخصصات التكنولوجية متصدرة في قائمة تخصصات المستقبل والتي يزداد الطلب عليها، حيث أصبح الطلبة في تهافت ومنافسة لارتياد مقاعد دراسة تخصصات علوم الحاسب من أجل ضمان دراسة تخصص مرغوب وذي مستقبل وظيفي مضمون.









نادي الطلبة المطورين من جوجل هو أحد البرامج المدعومة من شركة جوجل العالمية التي صُمِمت لمساعدة الطلاب على تعلُم التكنولوجيا وتطويرها و هو أيضًا يهدف لسد الفجوة بين المحتوي النظري و التطبيقي التي يعاني منه الكثير من الطلاب.









وفي ظل أجواء غير مسبوقة يشهدها العالم أجمع وتوجه الجميع نحو وسائل التواصل كوسيلة لتكملة مسيرة عملهم، اتجه الفريق لعمل العديد من الورش التقنية والتكنولوجية عن طريق البث المباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.







