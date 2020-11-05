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أخبار العالم

وقف فرز الأصوات في إحدى مقاطعات بنسلفانيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:13 م
التصويت في انتخابات
التصويت في انتخابات امريكا
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن عملية فرز الأصوات بمقاطعة أليجيني في ولاية بنسلفانيا، تم تعليقها حتى غد الجمعة، بسبب التنازع على 29000 بطاقة اقتراع.


وكان مركز إديسون للأبحاث، أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على 50.4% من الأصوات مقابل 48.3% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا بعد فرز 91% من الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.


وبذلك استطاع جو بايدن تقليص تخلفه عن ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى 2.1%، بعد فرز 91% من الأصوات.


وكانت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، تحقيقها انتصارا قانونيا كبيرا في الدعوى المرفوعة لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا.


وأعلن مركز إديسون للأبحاث، في وقت سابق أن ترامب حصل على 50.5% مقابل 48.2% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن بعد فرز 89% من أصوات ولاية بنسلفانيا.


ولا تزال عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جارية في جميع الولايات تقريبًا، وإن ظل عدد محدود من الولايات خارج نطاق حسم الموقف لصالح أي من المرشحين، الرئيس دونالد ترامب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهي بالتحديد ولايات جورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا ونيفادا.


فيما أعلنت حملة ترامب مقاضاة بنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات.


وقال نائب مدير حملة ترامب، جاستن كلارك، في بيان: "تحدث أشياء سيئة في ولاية بنسلفانيا. الديمقراطيون يخططون لحرمان الأصوات الجمهورية وإضعافها. الرئيس ترامب وفريقه يقاتلون لوضع حد لذلك".


ومن جانبها، أكدت رئيسة بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الأمريكية، أورسولا جاسك، أن مراقبي البعثة لم يرصدوا وقوع أي مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية بنسلفانيا. 

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